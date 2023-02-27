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Премьер Японии призвал участников саммита G7 выступить против ядерных угроз РФ

Премьер Японии призвал участников саммита G7 выступить против ядерных угроз РФ Участники предстоящего саммита стран Группы семи (G7) в Хиросиме должны выступить против угроз и возможности применения Россией ядерного оружия.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 09:34
Премьер Японии призвал участников саммита G7 выступить против ядерных угроз РФ

Участники предстоящего саммита стран Группы семи (G7) в Хиросиме должны выступить против угроз и возможности применения Россией ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в ходе дебатов в парламенте страны премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"На саммите G7 в Хиросиме нам следует выступить решительно против попыток изменить статус-кво силовыми методами в одностороннем порядке, а также против угроз и возможности применения ядерного оружия Россией, - подчеркнул глава правительства. - Рассчитываю, что мы продемонстрируем международному сообществу готовность G7 защищать миропорядок, основанный на принципе верховенства права".

Токио в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия.

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Версия на английском языке Japanese PM urges G7 summit participants to oppose Russia's nuclear threats

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