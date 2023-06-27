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Премьер Японии примет участие в саммитах НАТО и ЕС

Премьер Японии примет участие в саммитах НАТО и ЕС Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил во вторник в Токио на заседании с руководством правящей Либерально-демократической партии, что с 11 по 14 июля посетит Литву и Бельгию для участия в саммите НАТО и проведения встречи с лидерами ЕС.
Другие страны
27 июня 2023 г. 08:36
Премьер Японии примет участие в саммитах НАТО и ЕС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в Токио на заседании с руководством правящей Либерально-демократической партии, что с 11 по 14 июля посетит Литву и Бельгию для участия в саммите НАТО и проведения встречи с лидерами ЕС.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, глава правительства объявил о своей поездке на Ближний Восток с 16 по 19 июля. Ожидается, что в этом регионе он посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. В 2022 году Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите альянса. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın Baş naziri NATO və Aİ-nin sammitlərində iştirak edəcək

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