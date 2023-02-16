Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий в 2023 году в Группе семи (G7), пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите объединения 24 февраля.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий в 2023 году в Группе семи (G7), пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите объединения 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его данным, на предстоящей онлайн-встрече может быть поднят вопрос о приглашении Зеленского на очный саммит объединения, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Переговоры лидеров G7 станут первыми в 2023 году под председательством Японии. Как ранее сообщало агентство Kyodo, на встрече стороны планируют скоординировать позиции относительно сохранения санкционного давления на Россию и продолжения оказания помощи Украине. Япония неоднократно заявляла, что будет продвигать эту позицию в качестве председателя G7 в 2023 году. Среди тем переговоров также могут быть вопросы восстановления инфраструктуры на Украине и обеспечение стабильного энергоснабжения.