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Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7

Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 Премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий в 2023 году в Группе семи (G7), пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите объединения 24 февраля.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 19:05
Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий в 2023 году в Группе семи (G7), пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите объединения 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его данным, на предстоящей онлайн-встрече может быть поднят вопрос о приглашении Зеленского на очный саммит объединения, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Переговоры лидеров G7 станут первыми в 2023 году под председательством Японии. Как ранее сообщало агентство Kyodo, на встрече стороны планируют скоординировать позиции относительно сохранения санкционного давления на Россию и продолжения оказания помощи Украине. Япония неоднократно заявляла, что будет продвигать эту позицию в качестве председателя G7 в 2023 году. Среди тем переговоров также могут быть вопросы восстановления инфраструктуры на Украине и обеспечение стабильного энергоснабжения.

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