Премьер Японии пообещал принять меры для восстановления доверия на фоне скандалов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять меры для восстановления общественного доверия на фоне скандалов с "откатами", как пресса называет получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять меры для восстановления общественного доверия на фоне скандалов с "откатами", как пресса называет получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я серьезно отношусь к тому, что в обществе растет недоверие в отношении политических фондов политических групп Либерально-демократической партии (ЛДП), и у меня есть ощущение кризиса. Я бы хотел подумать о соответствующих мерах в соответствующее время, чтобы восстановить общественное доверие и не создавать задержек в [реализации] государственной политики", - сказал он в ответ на вопрос о том, планируются ли перестановки в правительстве и руководстве правящей партии, председателем которой он является.

По данным источников местных СМИ, японский премьер планирует в ближайшее время провести перестановки в кабмине и руководящем составе ЛДП, сменив политиков, замешанных в скандале с "откатами".

Телеканал NHK сообщал, что перестановки могут пройти после закрытия сессии парламента 13 декабря.

В скандале с откатами под подозрение попали сразу несколько членов крупнейшей в ЛДП фракции, который при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Среди них генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр экономики торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, руководитель политического совета ЛДП Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов. Они, как утверждается, за последние годы получили за последние годы примерно по 10 млн иен (около 70 тыс.долларов) или более. Эта ситуация становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой.