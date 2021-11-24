Премьер Японии объявил о продаже части нефтяных резервов страны

«Мы продадим часть запасов и примем другие меры для стабилизации цен на нефть».

«Мы продадим часть запасов и примем другие меры для стабилизации цен на нефть».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду журналистам сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

При этом глава правительства не стал уточнять объем запасов, которые будут реализованы, и сроки осуществления данного процесса, заявив, что соответствующую информацию обнародует министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Кисида также заявил, что решение о продаже "было принято в соответствии с аналогичным решением властей США, с которыми Япония сотрудничает для стабилизации мирового нефтяного рынка". По словам главы правительства, "стабилизация цен на нефть является крайне важной задачей для восстановления японской экономики, пострадавшей от распространения нового коронавируса". В этой связи Токио помимо осуществления других мер будет побуждать добывающие нефть страны к сдерживанию роста цен, подчеркнул премьер.