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Премьер Японии намерен провести перестановки в правительстве в сентябре

Премьер Японии намерен провести перестановки в правительстве в сентябре Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует осуществить перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в первой половине сентября.
Другие страны
10 августа 2023 г. 08:11
Премьер Японии намерен провести перестановки в правительстве в сентябре

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует осуществить перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в первой половине сентября.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Согласно предварительному графику, изменения в составе кабмина и ЛДП пройдут в период с 11 по 13 сентября. За счет перестановок власти рассчитывают изменить тенденцию к снижению уровня поддержки политики правительства со стороны населения.

Вместе с тем, как ожидается, ключевые министры, а также генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно сохранят свои посты.

Власти Японии в процессе объединения в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования столкнулись с множеством проблем, включая утечки личных данных. Это вызвало крайне негативную реакцию у местного населения и обрушило рейтинг доверия правительства во главе с Фумио Кисидой. По данным последних опросов, уровень поддержки правительства страны опустился до отметки в 30%, а уровень неодобрения превысил отметку в 50%.

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