Премьер Японии может впервые посетить саммит НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK .

Таким образом, Кисида может стать первым японским премьером, который посетит встречу НАТО. При этом на саммите он намерен не только обсудить военную операцию в Украине, но и действия Китая и КНДР, а также рассказать о планах Японии коренным образом усилить свою обороноспособность, отмечает NHK.

Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.