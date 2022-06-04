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Премьер Японии может впервые посетить саммит НАТО

Премьер Японии может впервые посетить саммит НАТО Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня.
Другие страны
4 июня 2022 г. 06:24
Премьер Японии может впервые посетить саммит НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

Таким образом, Кисида может стать первым японским премьером, который посетит встречу НАТО. При этом на саммите он намерен не только обсудить военную операцию в Украине, но и действия Китая и КНДР, а также рассказать о планах Японии коренным образом усилить свою обороноспособность, отмечает NHK.

Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.

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