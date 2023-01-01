Премьер Японии купил произведение Достоевского, чтобы почитать в новогодние праздники

Премьер Японии купил произведение Достоевского, чтобы почитать в новогодние праздникиПремьер-министр Японии Фумио Кисида, ушедший 29 декабря в новогодний отпуск, планирует посвятить свободное время чтению.

Премьер Японии купил произведение Достоевского, чтобы почитать в новогодние праздники Премьер-министр Японии Фумио Кисида, ушедший 29 декабря в новогодний отпуск, планирует посвятить свободное время чтению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналисты из его пула.

В субботу вместе с членами своей семьи он посетил книжный магазин в токийском районе Яэсу и приобрел 15 книг, в том числе "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского.

Кисида также сообщил своему окружению, что в свой отпуск планирует посетить парикмахерскую и массажный салон.

4 января он планирует посетить храм Исэ в префектуре Миэ, где проведет первую пресс-конференцию в 2023 году. Ориентировочно 8 января он планирует начать турне по странам-членам Группы семи, председательство в которой Токио принимает в 2023 году.