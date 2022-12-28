Премьер Японии и президент США могут встретиться 13 января в Вашингтоне

Власти Японии и США ведут согласование встречи японского премьера Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне 13 января.

Власти Японии и США ведут согласование встречи японского премьера Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне 13 января.

Как передает Report, об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Планируется, что в ходе встречи Кисида расскажет о принятой в декабре обновленной стратегии национальной безопасности и планах повышения оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. По мнению Японии, это поспособствует углублению двустороннего альянса.

Также газета отмечает, что в первой половине января японский премьер собирается посетить Великобританию, Францию и Италию. Во время этих визитов он планирует обсудить как двусторонние вопросы, так и сотрудничество в рамках G7.