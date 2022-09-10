Премьер Японии и президент США могут провести встречу 20 сентября

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют провести двустороннюю встречу ориентировочно 20 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить Генеральная ассамблея ООН.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют провести двустороннюю встречу ориентировочно 20 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить Генеральная ассамблея ООН.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его данным, в настоящий момент стороны прорабатывают такую возможность. В повестке встречи, как ожидается, будет противодействие Китаю, ситуация вокруг Украины, а также ракетно-ядерная программа КНДР.

Японский премьер также планирует обсудить подготовку к саммиту G7, который в мае 2023 года пройдет в Хиросиме под японским председательством.

Кроме того, в преддверии ожидаемой встречи в Нью-Йорке Кисида и Байден могут посетить Великобританию для присутствия на похоронах королевы Елизаветы II. Американский президент уже подтвердил свои планы поездки, японский премьер, по данным телеканала Asahi, еще прорабатывает такую возможность.