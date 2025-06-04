Премьер Японии хотел бы как можно скорее встретиться с новым президентом Южной Кореи

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

Как сообщает Report, японский премьер отметил важность сотрудничества, в том числе в трехстороннем формате с участием США.

"Было бы хорошо провести встречу на высшем уровне как можно скорее", - сказал он журналистам, отметив при этом, что конкретных разговоров о сроке пока не идет, поскольку новый южнокорейский президент только что приступил к своим обязанностям и еще должен сформировать администрацию.

Исиба также отметил "важность челночной дипломатии независимо от того, какая администрация у власти в Южной Корее". По словам японского премьера, и Япония, и Южная Корея являются союзниками США и "в этом похожи их политика в области дипломатии и безопасности". "Я бы хотел активизировать сотрудничество Японии и Южной Кореи, а также Японии, США и Южной Кореи", - добавил он.

Победу на прошедших в Южной Корее 3 июня выборах президента одержал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён. Срок его полномочий начался 4 июня.