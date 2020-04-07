Премьер Японии доложил парламенту об объявлении режима ЧС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ доложил представителям обеих палат парламента о намерении объявить введение в стране режима чрезвычайной ситуации. Заседание транслировалось в прямом эфире, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для предотвращения расширения новой коронавирусной инфекции считаю необходимым введение сроком на один месяц режима чрезвычайной ситуации в семи префектурах: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго, Фукуока", - сказал премьер.

Абэ объявит о введении режима чрезвычайной ситуации сегодня вечером на заседании правительственного штаба по мерам против распространения коронавируса.

Действующее законодательство в Японии, однако, даже в условиях режима чрезвычайной ситуации не позволит вводить тотальный карантин, блокировать населенные пункты и транспортные линии, а также принудительно прекращать деятельность большинства частных компаний. Объявление локального режима ЧС наделит губернаторов соответствующих районов правом давать местному населению настоятельные рекомендации без крайней нужды не покидать жилища.

Число выявленных случаев COVID-19 в Японии достигло 4 820, включая 712 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Из них 1 116 случаев – в Токио. Погибли 108 человек. Состояние 88 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 1 211 человек.