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Премьер Японии будет лично исполнять обязанности главы МИД

Премьер Японии будет лично исполнять обязанности главы МИД Премьер-министр Японии Фумио Кисида будет лично исполнять обязанности главы МИД страны до того момента, как на эту должность будет назначен новый министр.
Другие страны
4 ноября 2021 г. 08:04
Премьер Японии будет лично исполнять обязанности главы МИД
Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида будет лично исполнять обязанности главы МИД страны до того момента, как на эту должность будет назначен новый министр.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"До следующего состава правительства я буду исполнять обязанности министра иностранных дел", - заявил он журналистам.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги официально занял должность генсека правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), освободив таким образом пост главы внешнеполитического ведомства. На посту генсека правящей в стране партии он заменил Акиру Амари, который проиграл на парламентских выборах в своем одномандатном округе кандидату от оппозиционной Конституционно-демократической партии, что стало серьезным репутационным ударом для ЛДП.

31 октября в Японии прошли парламентские выборы. По их итогам ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента, получив 261 место из 465. Это на 15 меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2017 году, но ровно столько, сколько нужно для обеспечения самостоятельного абсолютного большинства. Депутаты младшего партнера либерал-демократов по правящей коалиции - партии "Комэйто" - заняли 32 кресла. Это на три больше, чем ранее.

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