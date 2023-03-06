Премьер Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Украину

Будапешт готовит визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.
Как передает
По словам дипломата, визит главы венгерского правительства в столицу Украины состоится, когда будут созданы "все предварительные условия".
"Сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки", — сказал он.
Сийярто также напомнил, что в феврале Орбан беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот присутствовал на саммите Евросоюза в Брюсселе.
«Мы всегда готовы к диалогу (с Украиной - ред.). Мы надеемся, что диалог будет иметь смысл», — добавил министр.