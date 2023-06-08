Премьер Венгрии созвал Совет обороны на фоне эскалации военных действий в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел заседание Совета обороны в связи с эскалацией военных действий в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел заседание Совета обороны в связи с эскалацией военных действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство MTI, об этом заявил пресс-секретарь премьера страны Берталан Хаваши.

По его словам, заседание Совета обороны состоялось 8 июня на рассвете. В ходе встречи Орбан отметил усиление боевых действий при том, что, по его мнению, сторонам конфликта "следовало бы прекратить огонь и приступить к мирным переговорам". Он подчеркнул, что главным приоритетом венгерского правительства остается безопасность Венгрии.

Уточняется, что в заседании участвовали министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Габор Беренди, министр внутренних дел Шандор Пинтер, руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган, а также ряд других представителей государственных служб.