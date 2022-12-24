Премьер Венгрии Орбан заявил, что рост цен на энергоносители стоил стране €10 млрд

Повышение цен на энергоносители из-за конфликта в Украине и ввода Евросоюзом антироссийских санкций обошлось экономике страны в €10 млрд.

Повышение цен на энергоносители из-за конфликта в Украине и ввода Евросоюзом антироссийских санкций обошлось экономике страны в €10 млрд.

Как передает Report , об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местной газете Magyar Nemzet.

По словам премьера, в 2021 году Венгрия импортировала энергоносители на сумму €7 млрд, а в 2022 году ей пришлось заплатить за них €17 млрд.

"Разница в €10 млрд — большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики", — подчеркнул В. Орбан.

Он также добавил, что рост цен на энергоносители подтолкнул страну к опасной ситуации, и заявил, что "если бы рождественский ангел решил отменить энергетические санкции прямо сейчас, цены на энергоносители упали бы в одно мгновение".

Политик указал, что в следующем году в стране повысится минимальный размер зарплаты и пенсии, сохранится налоговое освобождение для молодых специалистов, будут субсидироваться расходы на ЖКХ и продолжатся меры поддержки малого бизнеса.