Премьер Венгрии Орбан объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Венгрии.

Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном побеждает на очередных парламентских выборах, прошедших в воскресенье в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на Национальное избирательное бюро, представители ФИДЕС вместе со своими младшими союзниками - христианскими демократами - пока могут рассчитывать на 134 из 199 депутатских мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) страны.

Правящий блок сможет сохранить за собой в парламенте конституционное большинство в две трети голосов. Накануне выборов большинство политологов прогнозировали победу ФИДЕС, но не ожидали, что она может оказаться такой убедительной.

Согласно подсчетам, опубликованным на сайте избиркома после обработки 71% бюллетеней, ФИДЕС и Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) набирают по партийным спискам 55% голосов. Их главный соперник - коалиция из шести оппозиционных партий - заручилась поддержкой 34% избирателей. За националистическое объединение "Наша родина" подано 6,5% голосов. Барьер для прохождения в парламент составляет для одной партии 5% голосов, для блока двух партий - 10%, для коалиции трех и более партий - 15%.

Кандидаты ФИДЕС и ХДНП значительно опережают своих соперников и по результатам голосования в одномандатных округах. По данным избиркома, они могут рассчитывать на победу в 87 округах, а представители оппозиции - лишь в 17. Таким образом, если у правящего тандема в парламенте намечаются 134 места, то у оппозиционной коалиции "Объединение за Венгрию" - лишь 58. Еще семь мест могут достаться "Нашей родине".

Это также означает, что Орбан сохранит за собой пост премьера еще в течение четырех лет. Он возглавляет правительство страны уже три срока подряд (с 2010 года). Его соперником на выборах является единый кандидат от оппозиции Петер Марки-Зай, мэр небольшого городка Ходмезёвашархей.

01:22

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Венгрии.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Facebook.

"Мы победили!", - заявил премьер-министр.

Национальное избирательное бюро сообщило после обработки 78% бюллетеней, что ФИДЕС и их союзники - христианские демократы - могут рассчитывать на 135 из 199 депутатских мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) страны.