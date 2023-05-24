Премьер Венгрии: Будапешт не одобряет поучений со стороны США

Венгрия не одобряет поучений со стороны США и стремления Вашингтона навязать другим государствам свою точку зрения.

Венгрия не одобряет поучений со стороны США и стремления Вашингтона навязать другим государствам свою точку зрения.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, Демократическая партия США больше руководствуется идеологией, чем американские республиканцы, и всегда пытается "убедить" другие страны, "а иногда заставить, как жить". Политик указал, что это "не нравится" Венгрии.

"У нас своя культура, она определяет, как мы живем, не вмешивайтесь, пожалуйста, не учите нас, не говорите, что хорошо, а что плохо, нам это не нравится. Это не ваше дело, не американцев или какой-либо другой нации, это дело венгров", - сказал Орбан.

По его мнению, бывший президент США Дональд Трамп это понимал.