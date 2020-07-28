Премьер Великобритании заявил о признаках второй волны COVID-19 в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Европе прослеживаются признаки второй волны коронавирусной инфекции.
Как передает Report, об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.
"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", — сказал премьер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.