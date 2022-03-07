Премьер Великобритании выступил за ужесточение санкций в отношении России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций против России, в том числе в сфере деятельности банков или ограничения их доступа к системе SWIFT, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций против России, в том числе в сфере деятельности банков или ограничения их доступа к системе SWIFT, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны признать, что должны сделать больше в сфере санкций. Мы можем сделать больше, и должны сделать это", - заявил он в понедельник в эфире телеканала Sky News.

"Мир может сделать больше в области [отключения от системы] SWIFT, в банковской сфере, нужно больше сделать в распространении санкций на физические лица", - сказал Джонсон.