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Премьер Великобритании выступил за ужесточение санкций в отношении России

Премьер Великобритании выступил за ужесточение санкций в отношении России Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций против России, в том числе в сфере деятельности банков или ограничения их доступа к системе SWIFT, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
7 марта 2022 г. 17:35
Премьер Великобритании выступил за ужесточение санкций в отношении России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций против России, в том числе в сфере деятельности банков или ограничения их доступа к системе SWIFT, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны признать, что должны сделать больше в сфере санкций. Мы можем сделать больше, и должны сделать это", - заявил он в понедельник в эфире телеканала Sky News.

"Мир может сделать больше в области [отключения от системы] SWIFT, в банковской сфере, нужно больше сделать в распространении санкций на физические лица", - сказал Джонсон.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Baş naziri Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb
Версия на английском языке Boris Johnson calls for tougher sanctions against Russia

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