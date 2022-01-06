Премьер Великобритании не захотел принуждать граждан к вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Великобритании должна оставаться добровольной.
Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.
"Я хочу, чтобы в нашей стране это делалось на добровольной основе. И мы и дальше будем следовать этому принципу", - сказал он, отметив, что другие страны в Европе при вакцинации от коронавируса "выбрали путь принуждения".
В то же время, Джонсон жестко раскритиковал движения противников вакцинации, обвинив их в распространении ложной информации.
Великобритания, как и многие другие страны Европы, в последние недели столкнулась с очередной волной коронавируса. Во многом это связано с быстрым распространением штамма "омикрон".