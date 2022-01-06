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Премьер Великобритании не захотел принуждать граждан к вакцинации от COVID-19

Премьер Великобритании не захотел принуждать граждан к вакцинации от COVID-19 Вакцинация от коронавируса в Великобритании должна оставаться добровольной.
Другие страны
6 января 2022 г. 19:06
Премьер Великобритании не захотел принуждать граждан к вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Великобритании должна оставаться добровольной.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Я хочу, чтобы в нашей стране это делалось на добровольной основе. И мы и дальше будем следовать этому принципу", - сказал он, отметив, что другие страны в Европе при вакцинации от коронавируса "выбрали путь принуждения".

В то же время, Джонсон жестко раскритиковал движения противников вакцинации, обвинив их в распространении ложной информации.

Великобритания, как и многие другие страны Европы, в последние недели столкнулась с очередной волной коронавируса. Во многом это связано с быстрым распространением штамма "омикрон".

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