Премьер Великобритании: Налоги не вырастут, если не вмешаются кризисы

Кейр Стармер заявил, что повышение налогов до выборов не входит в планы правительства. Однако он предупредил, что непредвиденные кризисы, такие как пандемия или военные конфликты, могут заставить пересмотреть эту позицию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что повышение налогов до следующих парламентских выборов не входит в планы правительства лейбористов, но не исключил возможности пересмотра данной позиции в случае непредвиденных кризисов.

Как передает Report об этом Стармер сказал в интервью BBC.

По его словам, серьезные и непредвиденные события могут потребовать корректировки налоговой политики. К непредвиденным кризисам он отнес пандемии или военные конфликты.

Это заявление премьера прозвучало после неоднозначной позиции канцлера казначейства Рэйчел Ривз. Ранее в этом месяце она исключила возможность роста налогов, но позже воздержалась от повторения этого обещания.

Последние налоговые меры, которые обсуждались в октябре при обсуждении бюджета, вызвали в Великобритании общественное недовольство. Особенно критикуются повышение взносов работодателей в систему национального страхования и изменения налога на наследство для фермеров.

Отметим, что лейбористы пришли к власти в Великобритании летом 2024 года по итогам внеочередных парламентских выборов.