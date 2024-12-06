Премьер Великобритании: Налоги не вырастут, если не вмешаются кризисы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что повышение налогов до следующих парламентских выборов не входит в планы правительства лейбористов, но не исключил возможности пересмотра данной позиции в случае непредвиденных кризисов.
Как передает Report об этом Стармер сказал в интервью BBC.
По его словам, серьезные и непредвиденные события могут потребовать корректировки налоговой политики. К непредвиденным кризисам он отнес пандемии или военные конфликты.
Это заявление премьера прозвучало после неоднозначной позиции канцлера казначейства Рэйчел Ривз. Ранее в этом месяце она исключила возможность роста налогов, но позже воздержалась от повторения этого обещания.
Последние налоговые меры, которые обсуждались в октябре при обсуждении бюджета, вызвали в Великобритании общественное недовольство. Особенно критикуются повышение взносов работодателей в систему национального страхования и изменения налога на наследство для фермеров.
Отметим, что лейбористы пришли к власти в Великобритании летом 2024 года по итогам внеочередных парламентских выборов.