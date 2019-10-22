Премьер Великобритании может предложить провести досрочные выборы до конца года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит провести досрочные выборы до конца года, если парламент опять выскажется за отсрочку Brexit. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра.

Джонсон сейчас представляет законопроект по Brexit в парламенте в надежде, что голосование по документу состоится позднее в течение дня и что страна сможет покинуть ЕС 31 октября.

Евросоюз и Великобритания 17 октября, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное 19 октября, не принесло результатов.

Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января.