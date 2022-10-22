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Премьер Италии приведена к присяге

Премьер Италии приведена к присяге Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.
Другие страны
22 октября 2022 г. 12:40
Премьер Италии приведена к присяге

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония из президентского Квиринальского дворца транслируется в эфире телеканала RaiNews.

Вместе с главой правительства к присяге приводятся 24 министра, из которых шесть женщин. В новый кабинет вошли представители партий "Братья Италии", "Лиги" и "Вперед, Италия", входящих в правоцентристскую коалицию, победившую на парламентских выборах 25 сентября.

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Версия на английском языке Giorgia Meloni sworn in as Italian prime minister
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın yeni Baş nazirinin andiçmə mərasimi keçirilib

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