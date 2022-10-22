Премьер Италии приведена к присяге

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония из президентского Квиринальского дворца транслируется в эфире телеканала RaiNews.

Вместе с главой правительства к присяге приводятся 24 министра, из которых шесть женщин. В новый кабинет вошли представители партий "Братья Италии", "Лиги" и "Вперед, Италия", входящих в правоцентристскую коалицию, победившую на парламентских выборах 25 сентября.