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Премьер Узбекистана: Радует беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках СНГ

Премьер Узбекистана: Радует беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках СНГ Узбекистан отмечает беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках Содружества Независимых Государств.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 15:20
Премьер Узбекистана: Радует беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках СНГ

Узбекистан отмечает беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

"Нас радует беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках Содружества. Мы создали такие условия взаимодействия, когда наша молодежь активно использует возможность получения образования практически во всех странах СНГ. Например, наряду с обучением в 14 филиалах российских вузов в Узбекистане, более 60 тыс. наших граждан получают высшее образование в городах Российской Федерации, из которых около 10% по грантам российского правительства", - сказал он.

Он отметил, что в Узбекистане считают важным продолжить взаимодействие в сфере образования, науки, студенческих и академических обменов.

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