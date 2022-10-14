Премьер Украины заявил о полном восстановлении систем электроснабжения в стране

"Энергоснабжение, нарушенное в результате российских ударов, восстановлено на всей территории страны, а веерные отключения больше не применяются".

"Энергоснабжение, нарушенное в результате российских ударов, восстановлено на всей территории страны, а веерные отключения больше не применяются".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Одновременно он признал, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за многочисленных разрушений. Специалистам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей, в этот период необходимо снизить нагрузку на сети для предотвращения аварий, добавил Шмыгаль.