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Премьер Украины посетит на следующей неделе Вашингтон

Премьер Украины посетит на следующей неделе Вашингтон Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит американскую столицу Вашингтон на следующей неделе с целью принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 19:47
Премьер Украины посетит на следующей неделе Вашингтон

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит американскую столицу Вашингтон на следующей неделе с целью принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Как передает Report, глава украинского кабмина подтвердил свой визит в интервью телеканалу ABC.

Премьера спросили, собирается ли он участвовать в сессии на следующей неделе с целью запросить у международного сообщества экономическую помощь. "Наша финансовая группа будет работать на следующей неделе в Вашингтоне со всеми специалистами и руководителями Всемирного банка, МВФ, Минфина США. Все мы будем вести переговоры и консультации о финансовой поддержке нашей страны", - ответил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украине "нужно больше денег для выполнения своих гуманитарных и социальных обязательств". "Сейчас работает только половина нашей экономики, поэтому мы просим финансовую поддержку", - добавил глава кабмина. По его словам, дефицит бюджета страны "составляет около 5 млрд долларов США за каждый месяц" военных действий на ее территории.

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