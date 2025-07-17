Премьер Украины назвала главные приоритеты нового правительства

Приоритетом нового правительства Украины в первые шесть месяцев является качественное обеспечение армии, увеличение производства оружия и повышение технологического уровня украинской армии.

Приоритетом нового правительства Украины в первые шесть месяцев является качественное обеспечение армии, увеличение производства оружия и повышение технологического уровня украинской армии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде.

"В течение первых шести месяцев мы должны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить самодостаточность украинской экономики. Я и дальше вижу свою миссию в поддержке украинского производителя. Мы приложим все усилия, чтобы предпринимать подобные быстрые и ощутимые шаги для поддержки украинских предпринимателей. Речь идет о продолжении комплексного регулирования, прекращении незаконного давления на бизнес, ускорении приватизации и продолжении эффективных механизмов поддержки", - сказала Свириденко.