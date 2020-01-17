Премьер Украины объяснил свое решение об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной Раде объяснил свое решение подать в отставку, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, таким образом он хотел заслужить и подтвердить доверие президента Владимира Зеленского.

"Мы одна команда. Мы пришли во власть и менять страну благодаря этому человеку — благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на сто процентов", — сказал А.Гончарук.

Он пояснил, что правительство продолжит работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кому из команды следует работать на тех или иных позициях.