Премьер: Украина планирует направить на вооружение армии 50% бюджета в следующие 2 года

18 августа 2025 г. 14:13
Правительство Украины планирует направить на вооружение армии 50% бюджета в следующие 2 года.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила новый премьер-министр страны Юлия Свириденко на презентации новых направлений деятельности правительства в Киеве.

"Приоритеты правительства - оборона и безопасность, интеграция в Европу, антикоррупционные меры. В бюджете на 2026 год предусмотрено выделение 120 миллиардов долларов США на военные нужды. Сюда входят средства, выделенные из бюджета Украины, а также поддержка наших партнеров. Кроме того, планируется привлечение макрофинансовой помощи в размере 37 млрд долларов на 2026-2027 годы", - добавила премьер.

Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Ukrayna növbəti 2 ildə büdcənin 50 faizini ordunun silahlanmasına yönəltməyi planlaşdırır

