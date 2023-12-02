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Премьер Уганды: Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения

Премьер Уганды: Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 18:17
Премьер Уганды: Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения

Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Уганды Робина Наббанджа заявила журналистам на полях на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

По ее словам, хотя выбросы парниковых газов в Уганде минимальны — всего 0.010% мировых выбросов, при этом страна уже ощутила на себе последствия экстремальных погодных условий: "Уганда одарена природой, но сейчас в стране часто происходят наводнения. В некоторых частях Уганды наблюдаются экстремальные погодные условия, такие как экстремальная засуха, жара. И все это последствия выбросов, которые осуществляются развитыми странами".

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Версия на азербайджанском языке Uqandanın Baş naziri: İnkişaf etmiş ölkələr qlobal iqlim dəyişikliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar

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