Премьер Уганды: Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения

Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения.

Развитые страны несут ответственность за происходящие в мире климатические изменения.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Уганды Робина Наббанджа заявила журналистам на полях на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

По ее словам, хотя выбросы парниковых газов в Уганде минимальны — всего 0.010% мировых выбросов, при этом страна уже ощутила на себе последствия экстремальных погодных условий: "Уганда одарена природой, но сейчас в стране часто происходят наводнения. В некоторых частях Уганды наблюдаются экстремальные погодные условия, такие как экстремальная засуха, жара. И все это последствия выбросов, которые осуществляются развитыми странами".