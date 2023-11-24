Премьер Таиланда сообщил об освобождении 12 таиландских заложников в секторе Газа

Освобождены 12 таиландских заложников в секторе Газа, похищенных членами радикальной группировки ХАМАС.

Освобождены 12 таиландских заложников в секторе Газа, похищенных членами группировки ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в социальной сети "X".

"Службы безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 таиландских заложников были освобождены", - написал он.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".