Премьер Таиланда посетит КНР для обсуждения путей укрепления отношений

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин посетит Китай 8-10 октября, чтобы обсудить пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин посетит Китай 8-10 октября, чтобы обсудить пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bangkok post со ссылкой на пресс-секретаря правительства Чая Вачаронга.

По его словам, одной из главных тем переговоров станет наращивание сотрудничества в сфере туризма. Отвечая на вопрос, намерено ли новое правительство Таиланда сохранять баланс в отношениях с США и Китаем, Вачаронг сказал: "Правда заключается в том, что Таиланд сейчас относится и к США, и к Китаю в равной степени как к двум своим основным торговым партнерам".

Премьер нанесет свой первый зарубежный визит в США, где 19-25 сентября примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда на совместном заседании 22 августа утвердили кандидатуру 60-летнего Тхависина от партии "Для тайцев" на посту премьер-министра. Король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) 2 сентября утвердил состав нового правительства во главе с Тхависином, который по совместительству возглавил министерство финансов.