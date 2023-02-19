О нас

Премьер Сунак: Британия выделит Украине более £2,3 млрд в 2023 году

Премьер Сунак: Британия выделит Украине более £2,3 млрд в 2023 году Великобритания оказала Украине военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов – ред.) в прошлом году, а в этом уровень финансирования может быть увеличен.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 01:06
Премьер Сунак: Британия выделит Украине более £2,3 млрд в 2023 году

Великобритания оказала Украине военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов – ред.) в прошлом году, а в этом уровень финансирования может быть увеличен.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

"Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", - сказал глава правительства.

Сунак призвал лидеров западных стран увеличить уровень военной поддержки в два раза, поскольку в боевых действиях в Украине "наступил переломный момент". Он добавил, что в ближайшие месяцы Лондон передаст Киеву столько же оборудования, сколько за весь прошлый год. Также политик отметил, что страна готова помочь своим партнерам, готовым поставить Украине истребители.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya bu il Ukraynaya 2,3 milyard funt sterlinqdən çox vəsait ayıracaq

Экслюзивные новости

Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi