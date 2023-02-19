Премьер Сунак: Британия выделит Украине более £2,3 млрд в 2023 году

Великобритания оказала Украине военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов – ред.) в прошлом году, а в этом уровень финансирования может быть увеличен.

Великобритания оказала Украине военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов – ред.) в прошлом году, а в этом уровень финансирования может быть увеличен.

Как передает Report со ссылкой на Sky News , об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

"Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", - сказал глава правительства.

Сунак призвал лидеров западных стран увеличить уровень военной поддержки в два раза, поскольку в боевых действиях в Украине "наступил переломный момент". Он добавил, что в ближайшие месяцы Лондон передаст Киеву столько же оборудования, сколько за весь прошлый год. Также политик отметил, что страна готова помочь своим партнерам, готовым поставить Украине истребители.