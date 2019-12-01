​Премьер Судана обсудит в США исключение страны из "черного" списка

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук обсудит в ходе своего визита в США исключение страны из списка стран, спонсирующих терроризм.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Arabiya, об этом заявил представитель МИД Судана Мансур Булад.

По словам Булада, Хамдук также встретится в Вашингтоне с рядом американских высокопоставленных лиц. Он добавил, что визит суданского премьера направлен на развитие отношений с США.

Визит Хамдука в США продлится шесть дней, его сопровождает ряд суданских министров.

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.