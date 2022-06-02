Премьер Словении Роберт Голоб сформировал новое правительство республики

Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб сформировал 15-е по счету правительство страны.

Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб сформировал 15-е по счету правительство страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила председатель Государственного собрания республики (нижней палаты парламента) Уршка Клакочар-Зупанчич.

По словам политика, всего в голосовании за список кандидатов на министерские посты участвовал 81 человек. "За проголосовали 53 депутата, против - 28", - отметила Клакочар-Зупанчич.

Таким образом, лидер "Социальных демократов" Таня Файон стала министром иностранных дел Словении, министром экономического развития и технологий стал однопартиец Файон Матьяж Хан, должность министра финансов получил Клемен Боштьянчич, Марьян Шарец возглавил Минобороны, Татьяна Бобнар стала главой МВД.

Находившаяся в оппозиции партия "Движение "Свобода", председателем которой является Голоб, победила на парламентских выборах в республике, состоявшихся 24 апреля, набрав 34,45% голосов. Второе место заняла Словенская демократическая партия, которую возглавляет бывший премьер-министр Янез Янша (23,48%), третье - "Новая Словения - Христианские демократы" (6,86%).