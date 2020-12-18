Премьер Словакии заразился коронавирусом

Теперь Игор Матович должен уйти на домашнюю самоизоляцию

Премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Матович прошел тест на коронавирус, который оказался положительным. Политик, согласно изданию, должен уйти на домашнюю самоизоляцию.

Положительные результаты тестов на вирус получили на текущей неделе министр сельского хозяйства Ян Мичовский и министр по делам охраны окружающей среды Ян Будай. Они работают из дома и, в частности, в удаленном режиме принимают участие в заседаниях словацкого кабмина.

За время эпидемии общее число инфицированных коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, составило 146 124. От осложнений заражения умерли 1 440 жителей республики.

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