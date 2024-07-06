Премьер Словакии впервые выступил на публике после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился перед публикой после попытки покушения на его жизнь.
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По его информации, Фицо посетил церемонию празднования прибытия просветителей святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. Он выступил с речью, которую он озвучил, как подчеркивает издание, стоя.
В своем выступлении Фицо сделал несколько политических комментариев.
"Мы должны построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль", - заявил премьер. Это его первое публичное появление после покушения. Он продолжает курс лечения, чтобы восстановиться от ранений.