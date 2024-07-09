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Премьер Словакии в первый раз после покушения пришел на заседание кабмина

Премьер Словакии в первый раз после покушения пришел на заседание кабмина Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник впервые принимает участие в заседании правительства после покушения, которое было совершено на него в середине мая.
Другие страны
9 июля 2024 г. 14:34
Премьер Словакии в первый раз после покушения пришел на заседание кабмина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник впервые принимает участие в заседании правительства после покушения, которое было совершено на него в середине мая.

Как передает Report, об этом сообщило словацкое агентство TASR.

"Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник пришел на заседание правительства. Это его первое заседание кабмина после покушения", - говорится в сообщении агентства.

К рабочим обязанностям Фицо вернулся в понедельник, он принял участие в мероприятии, посвященном сбору урожая. Премьер сделал короткое заявление для прессы и признался, что еще не может долго стоять, в настоящее время Фицо ходит с помощью одного подлокотного костыля.

Отметим, что покушение на Фицо было совершено 15 мая в Гандлове на западе Словакии. Премьер получил несколько огнестрельных ранений и перенес ряд операций.

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