О нас

Премьер Словакии сообщил о хорошем состоянии своего здоровья

Премьер Словакии сообщил о хорошем состоянии своего здоровья Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, сообщил о хорошем состоянии своего здоровья.
Другие страны
5 мая 2025 г. 15:46
Премьер Словакии сообщил о хорошем состоянии своего здоровья

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, сообщил о хорошем состоянии своего здоровья.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Facebook.

"Утром я ждал вас. Где вы были? Журналисты еще вчера озаботились, дышу ли я вообще и могу ли по ступеням [лестницы] подняться в свой офис. Поэтому я сегодня утром пригласил их на дамбу [одного из водохранилищ] размяться и поплавать [вместе со мной], - написал Фицо. - Никто не пришел".

На странице в соцсети выложена сделанная утром фотография премьера, стоящего по пояс в воде.

Ранее словацкие СМИ проинформировали, что Фицо в последние дни отменил программу рабочих мероприятий, и связали это с последствиями полученных ранений. Глава правительства пригласил журналистов присоединиться в понедельник к его утренней разминке, чтобы опровергнуть эти предположения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
5 мая 2025 г. 11:51
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
1 мая 2025 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi