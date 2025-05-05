Премьер Словакии сообщил о хорошем состоянии своего здоровья

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, сообщил о хорошем состоянии своего здоровья.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, сообщил о хорошем состоянии своего здоровья.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Facebook.

"Утром я ждал вас. Где вы были? Журналисты еще вчера озаботились, дышу ли я вообще и могу ли по ступеням [лестницы] подняться в свой офис. Поэтому я сегодня утром пригласил их на дамбу [одного из водохранилищ] размяться и поплавать [вместе со мной], - написал Фицо. - Никто не пришел".

На странице в соцсети выложена сделанная утром фотография премьера, стоящего по пояс в воде.

Ранее словацкие СМИ проинформировали, что Фицо в последние дни отменил программу рабочих мероприятий, и связали это с последствиями полученных ранений. Глава правительства пригласил журналистов присоединиться в понедельник к его утренней разминке, чтобы опровергнуть эти предположения.