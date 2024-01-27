Премьер Словакии поддержит программу помощи ЕС Украине на €50 млрд

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит программу Евросоюза, предусматривающую выделение 50 млрд евро Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит программу Евросоюза, предусматривающую выделение 50 млрд евро Украине.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР, комментируя итоги состоявшейся в Ужгороде 24 января встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы принесли [на консультации в Ужгороде] гуманитарную помощь, поскольку обещали Украине поддержку в этом деле. Я одобрил и решение ЕС оказывать в течение следующих четырех лет финансовую помощь Украине в объеме 50 млрд евро", - сказал Фицо.

По словам главы правительства Словакии, переговоры со Шмыгалем носили прагматичный характер.

В ближайшее время Шмыгаль посетит с визитом Словакию, где обсудит реализацию двусторонних проектов.