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Премьер Словакии поддержит программу помощи ЕС Украине на €50 млрд

Премьер Словакии поддержит программу помощи ЕС Украине на €50 млрд Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит программу Евросоюза, предусматривающую выделение 50 млрд евро Украине.
Другие страны
27 января 2024 г. 12:28
Премьер Словакии поддержит программу помощи ЕС Украине на €50 млрд

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит программу Евросоюза, предусматривающую выделение 50 млрд евро Украине.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР, комментируя итоги состоявшейся в Ужгороде 24 января встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы принесли [на консультации в Ужгороде] гуманитарную помощь, поскольку обещали Украине поддержку в этом деле. Я одобрил и решение ЕС оказывать в течение следующих четырех лет финансовую помощь Украине в объеме 50 млрд евро", - сказал Фицо.

По словам главы правительства Словакии, переговоры со Шмыгалем носили прагматичный характер.

В ближайшее время Шмыгаль посетит с визитом Словакию, где обсудит реализацию двусторонних проектов.

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