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Премьер Словакии объявил об отставке

Премьер Словакии объявил об отставке Попросил президента Зузану Чапутову освободить его от обязанностей главы правительства.
Другие страны
7 мая 2023 г. 15:06
Премьер Словакии объявил об отставке

Попросил президента Зузану Чапутову освободить его от обязанностей главы правительства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Хегер, возглавляющий временное правительство Словакии, принял такое решение в связи с отставками министров. Ранее несколько министров его кабинета, включая главу МИД, направили соответствующее прошение.

Ожидается, что позднее в воскресенье Хегер встретится с Чапутовой. Президент страны теперь имеет право назначить нового премьера.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Президент Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов. Досрочные выборы были запланированы на 30 сентября 2023 года.

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