Премьер Словакии объявил об отставке

Попросил президента Зузану Чапутову освободить его от обязанностей главы правительства.

Попросил президента Зузану Чапутову освободить его от обязанностей главы правительства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Хегер, возглавляющий временное правительство Словакии, принял такое решение в связи с отставками министров. Ранее несколько министров его кабинета, включая главу МИД, направили соответствующее прошение.

Ожидается, что позднее в воскресенье Хегер встретится с Чапутовой. Президент страны теперь имеет право назначить нового премьера.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Президент Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов. Досрочные выборы были запланированы на 30 сентября 2023 года.