Премьер Словакии обсудит транзит газа с ЕК 9 января

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит ситуацию с прекращением транзита российского газа через Украину с представителями Еврокомиссии 9 января в Брюсселе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит ситуацию с прекращением транзита российского газа через Украину с представителями Еврокомиссии 9 января в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила во вторник правительственная канцелярия Словакии.

Поставки через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия транзитного соглашения между Украиной и Россией. Но Фицо был заинтересован в продолжении поставок российского газа по этому маршруту и пригрозил Украине ответными мерами за то, что, по его словам, привело к большим экономическим потерям для Словакии.