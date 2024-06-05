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Премьер Словакии Фицо сделал первое заявление после покушения

Премьер Словакии Фицо сделал первое заявление после покушения Премьер-министр Словакии Робер Фицо дал первый комментарий после покушения, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.
Другие страны
5 июня 2024 г. 19:46
Премьер Словакии Фицо сделал первое заявление после покушения

Премьер-министр Словакии Робер Фицо дал первый комментарий после покушения, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Как передает Report, его видеобращение опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

Глава словацкого правительства заявил, что не чувствует ненависть к совершившему на него покушение Юраю Цинтуле. Он также отметил, что планирует вернуться к работе к началу июля.

"Я прощаю его и не испытываю ненависти к незнакомцу, который стрелял в меня... Он был лишь посланником зла и политической ненависти", - сказал премьер.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri sui-qəsddən sonra ilk açıqlamasını verib

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