Премьер Словакии Фицо сделал первое заявление после покушения

Премьер-министр Словакии Робер Фицо дал первый комментарий после покушения, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Премьер-министр Словакии Робер Фицо дал первый комментарий после покушения, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Как передает Report, его видеобращение опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

Глава словацкого правительства заявил, что не чувствует ненависть к совершившему на него покушение Юраю Цинтуле. Он также отметил, что планирует вернуться к работе к началу июля.

"Я прощаю его и не испытываю ненависти к незнакомцу, который стрелял в меня... Он был лишь посланником зла и политической ненависти", - сказал премьер.