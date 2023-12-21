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Премьер Словакии: Членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Премьер Словакии: Членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне Членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 04:25
Премьер Словакии: Членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он выступил против вступления страны в блок.

"Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о членстве Украины в НАТО, я это сказал и на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом: чтобы не было никаких сюрпризов, мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало третьей мировой войны", - объяснил политик.

По его словам, вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может занять годы, сейчас страна к этому не готова. Фицо добавил, что если для политической поддержки Украины необходимо было сделать такой переоцененный политический жест, то он не имел с этим проблемы. Он также напомнил, что перед парламентскими выборами говорил, что Украина должна исполнить все условия для вступления в ЕС.

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