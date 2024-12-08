Премьер Сирии установил контакт с вошедшими в Дамаск повстанцами

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск оппозиционных сил.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск оппозиционных сил.

Как передает Report, об этом он сообщил по телефону телеканалу Al-Arabiya.

"Да, мы связались с Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", - сказал премьер.

Отметим, что утром оппозиционные силы установили контроль над сирийской столицей Дамаском. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу на фоне событий в республике, его самолет улетел в неизвестном направлении.