Премьер Швеции: Страны Северной Европы уже поддержали Украину на 17 млрд евро

Страны Северной Европы вместе поддержали Украину примерно на 17 млрд евро в виде гражданской и военной помощи и продолжат такую поддержку, которая будет определяться потребностями этой страны.

Страны Северной Европы вместе поддержали Украину примерно на 17 млрд евро в виде гражданской и военной помощи и продолжат такую поддержку, которая будет определяться потребностями этой страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам третьего саммита "Украина - Северная Европа" в Стокгольме.

"Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению обороноспособности Украины путем предоставления военной техники, обучения и помощи в развитии ее собственной оборонной промышленности. Вы можете рассчитывать на постоянную сильную поддержку стран Северной Европы. Наша стратегическая цель - победа Украины", - сказал Кристерссон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также подчеркнула, что встреча в Стокгольме станет сильным сигналом того, что все жители Северной Европы твердо стоят на стороне Украины.

"Мы должны ускорить и усилить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя настолько критична. Сейчас у нас есть обязательства по безопасности от всех северных стран. Мы уже много пожертвовали, и все мы готовы пожертвовать еще больше", - заявила глава датского правительства.

Она отметила, что скоро датские самолеты F-16 отправятся в Украину.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, в свою очередь, отметил, что помимо помощи с ПВО, Норвегия вместе с Великобританией будет предоставлять больше морской поддержки для защиты Украины с моря.