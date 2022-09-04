Премьер Швеции предупредила о риске финансового кризиса в стране

Швеция рискует столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом на фоне нарастающих энергетических проблем в Европе.

Швеция рискует столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом на фоне нарастающих энергетических проблем в Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон в ходе очередного брифинга для журналистов.

По ее словам, если правительство Швеции и дальше будет бездействовать, то уже через короткий промежуток времени страна может столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом за последние несколько лет.

"В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис", - отметила она.

Помимо этого, глава правительства подчеркнула, что шведские власти не оставят без поддержки частные домохозяйства страны на фоне энергетического кризиса на европейском континенте.