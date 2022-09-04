О нас

Премьер Швеции предупредила о риске финансового кризиса в стране

Премьер Швеции предупредила о риске финансового кризиса в стране Швеция рискует столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом на фоне нарастающих энергетических проблем в Европе.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 06:17
Премьер Швеции предупредила о риске финансового кризиса в стране

Швеция рискует столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом на фоне нарастающих энергетических проблем в Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон в ходе очередного брифинга для журналистов.

По ее словам, если правительство Швеции и дальше будет бездействовать, то уже через короткий промежуток времени страна может столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом за последние несколько лет.

"В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис", - отметила она.

Помимо этого, глава правительства подчеркнула, что шведские власти не оставят без поддержки частные домохозяйства страны на фоне энергетического кризиса на европейском континенте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Танзании при ДТП с участием автобуса и грузовика погибли пять человек
В Танзании при ДТП с участием автобуса и грузовика погибли пять человек
4 сентября 2022 г. 06:53
Во Франции могут продлить режим удаленной работы для экономии электроэнергии
Во Франции могут продлить режим удаленной работы для экономии электроэнергии
4 сентября 2022 г. 06:34
Зеленский: Россия готовит решающий энергетический удар по Европе
Зеленский: Россия готовит решающий энергетический удар по Европе
4 сентября 2022 г. 04:39
В Южной Корее подтвердили второй случай заражения человека оспой обезьян
В Южной Корее подтвердили второй случай заражения человека оспой обезьян
4 сентября 2022 г. 03:42
СБ ООН призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в мечети в Афганистане
СБ ООН призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в мечети в Афганистане
4 сентября 2022 г. 00:40
Число жертв муссонных дождей в Пакистане возросло до 1 265 человек
Число жертв муссонных дождей в Пакистане возросло до 1 265 человек
3 сентября 2022 г. 22:22
В Аргентине выявили еще два случая пневмонии неизвестной этиологии
В Аргентине выявили еще два случая пневмонии неизвестной этиологии
3 сентября 2022 г. 21:56
В США задержали пилота, угрожавшего врезаться в магазин Walmart
В США задержали пилота, угрожавшего врезаться в магазин Walmart
3 сентября 2022 г. 20:25
В Праге десятки тысяч вышли на протесты с требованием отставки кабмина
В Праге десятки тысяч вышли на протесты с требованием отставки кабмина
3 сентября 2022 г. 19:56
Во Франции зафиксировали избыточную смертность из-за экстремальной жары
Во Франции зафиксировали избыточную смертность из-за экстремальной жары
3 сентября 2022 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi