Премьер Швеции предупредила о риске финансового кризиса в стране

Швеция рискует столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом на фоне нарастающих энергетических проблем в Европе.
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По ее словам, если правительство Швеции и дальше будет бездействовать, то уже через короткий промежуток времени страна может столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом за последние несколько лет.
"В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис", - отметила она.
Помимо этого, глава правительства подчеркнула, что шведские власти не оставят без поддержки частные домохозяйства страны на фоне энергетического кризиса на европейском континенте.