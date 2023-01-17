Премьер Швеции предложил обсудить передачу Киеву замороженных российских активов

Помощь Украине является приоритетной задачей для стран Евросоюза.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступая в Европарламенте.
Он предложил рассмотреть использование замороженных на Западе российских активов для восстановления страны.
"В Европе бушует война. Война, которая привела к бесчисленным жертвам - как среди солдат, так и среди гражданского населения - и к жестоким зверствам. Также к энергетическому кризису и экономическому спаду. Все это сделает предстоящие месяцы очень сложными – прежде всего, конечно, для наших украинских друзей. В то время как мы твердо реагируем на эти чрезвычайные ситуации, мы также должны продвигать политическую и законодательную повестку дня ЕС", - сказал он.
По его словам, роль председателя Совета ЕС (с 31 декабря Швеция на полгода возглавит организацию) заключается в постоянной экономической, политической, гуманитарной и военной поддержке Украины.
"Например, нам придется следить за ходом реформ в Украине на пути к членству в ЕС. Это также означает, что мы должны начать работать над решениями по восстановлению и реконструкции Украины вместе с нашими международными партнерами. И в этих усилиях замороженные российские активы должны быть не только частью проблемы, но и частью решения", - отметил он.