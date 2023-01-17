Премьер Швеции предложил обсудить передачу Киеву замороженных российских активов

Помощь Украине является приоритетной задачей для стран Евросоюза.

Помощь Украине является приоритетной задачей для стран Евросоюза.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступая в Европарламенте.

Он предложил рассмотреть использование замороженных на Западе российских активов для восстановления страны.

"В Европе бушует война. Война, которая привела к бесчисленным жертвам - как среди солдат, так и среди гражданского населения - и к жестоким зверствам. Также к энергетическому кризису и экономическому спаду. Все это сделает предстоящие месяцы очень сложными – прежде всего, конечно, для наших украинских друзей. В то время как мы твердо реагируем на эти чрезвычайные ситуации, мы также должны продвигать политическую и законодательную повестку дня ЕС", - сказал он.

По его словам, роль председателя Совета ЕС (с 31 декабря Швеция на полгода возглавит организацию) заключается в постоянной экономической, политической, гуманитарной и военной поддержке Украины.

"Например, нам придется следить за ходом реформ в Украине на пути к членству в ЕС. Это также означает, что мы должны начать работать над решениями по восстановлению и реконструкции Украины вместе с нашими международными партнерами. И в этих усилиях замороженные российские активы должны быть не только частью проблемы, но и частью решения", - отметил он.