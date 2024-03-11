Премьер Швеции пообещал полную поддержку странам Балтии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пообещал полную поддержку странам Балтии как союзникам.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пообещал полную поддержку странам Балтии как союзникам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Politico.

По информации издания, Кристерссон отметил, что потенциальное размещение войск в Балтийском регионе было бы "весьма естественным" вариантом. "Мы указали на несколько потенциальных возможностей, вполне естественных для стран Балтии, как в области воздушного патрулирования, так и в других задачах", - отметил Кристерссон, подчеркнув подводный потенциал Швеции в Балтийском море.

"Европе нужно сделать домашнее задание. <...> Европейским странам НАТО необходимо построить достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США обеспечат ее и заплатят за нее", - также отметил премьер Швеции.

Шведский флаг был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением этой страны в состав альянса. Официальная церемония прошла в штаб-квартире в Брюсселе с участием генсека альянса, шведской кронпринцессы Виктории и членов правительства Швеции. 7 марта протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу, страна стала 32-м членом блока.